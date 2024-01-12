ВРП розгляне звернення зборів суддів Дніпровського районного суду Києва про втручання в діяльність суду

ВРП призначила розгляд звернення зборів суддів Дніпровського районного суду Києва про втручання в діяльність суду на 16 січня.

Вища рада правосуддя повідомила, що 16 січня 2024 року розгляне звернення зборів суддів Дніпровського районного суду міста Києва про втручання в діяльність суду щодо здійснення правосуддя, а також повідомлення судді Дніпровського районного суду міста Києва Іваніної Юлії Вікторівни про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

До Ради надійшли відповідні документи.

За повідомленням Дніпровського районного суду міста Києва, обшук, проведений ДБР у приміщенні суду, був пов’язаний із розглядом конкретної судової справи.

11 січня 2024 року зборами суддів Дніпровського районного суду м.Києва прийнято рішення щодо звернення до Вищої ради правосуддя, Ради суддів України та Офісу Генерального прокурора із заявою про втручання у діяльність суду щодо здійснення правосуддя.

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