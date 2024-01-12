ВСП рассмотрит обращение собрания судей Днепровского районного суда Киева о вмешательстве в деятельность суда

ВСП назначил рассмотрение обращения собрания судей Днепровского районного суда Киева о вмешательстве в деятельность суда на 16 января.

Высший совет правосудия сообщил, что 16 января 2024 года рассмотрит обращение собрания судей Днепровского районного суда города Киева о вмешательстве в деятельность суда по осуществлению правосудия, а также сообщение судьи Днепровского районного суда города Киева Иваниной Юлии Викторовны о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия.

В Совет поступили соответствующие документы.

По сообщению Днепровского районного суда города Киева, обыск, проведенный ГБР в помещении суда, был связан с рассмотрением конкретного судебного дела. В ГБР попытались объяснить, почему проводили обыск в Днепровском райсуде Киева: "Расследование осуществляется по факту заранее не обещанного содействия участникам преступной организации".

Напомним, что 11 января 2024 года собрание судей Днепровского районного суда города Киева сообщило о проведении в суде обыска, который состоялся с многочисленными нарушениями процессуального законодательства и без постановления следственного судьи.

12 января Верховный Суд обратился к директору ГБР с заявлением о недопустимости давления на суд.

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