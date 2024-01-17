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Розміщення МАФів у контексті дотримання правил безпеки дорожнього руху, а також правил благоустрою, — позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився щодо порядку та умов продовження дії паспорту прив’язки тимчасової споруди.

Отримати інформацію про внесення себе до Реєстру військовозобов’язаних можна буде через системи Мінцифри

Встановлюється, що надання призовникам, військовозобов’язаним та резервістам інформації про своє включення до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру, в тому числі через електронний кабінет здійснюється у Порядку ведення Реєстру та/або шляхом електронної інформаційної взаємодії через інформаційні системи Міністерства цифрової трансформації.

Верховний Суд висловився стосовно ознак регуляторного акта, прийнятого на період дії правового режиму воєнного стану

Обовʼязок регулятора дотримуватися правил розробки і прийняття регуляторних актів за загальним правилом зберігається і на період воєнного стану, — Верховний Суд

Цифровізація військового обліку: які персональні дані потраплять до Реєстру військовозобов’язаних і що буде в Електронному кабінеті призовника, – повний аналіз ухваленого закону

Верховна Рада ухвалила закон про цифровізацію військового обліку і встановлення переліку даних, які потраплять до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, - повний аналіз закону від «Судово-юридичної газети».

Олег Бачун замість нового суду отримав кваліфікаційне оцінювання

Колишній голова Окружного адміністративного суду Києва планував перевестися у Київський окружний адміністративний суд, але ВККС вирішила інакше.

  1. Суд інфо

ВРП звільнила суддю Дзержинського райсуду Харкова: відома причина

13:02, 17 січня 2024
Суддю Ірину Грищенко звільнили за вчинення істотного дисциплінарного проступку.
ВРП звільнила суддю Дзержинського райсуду Харкова: відома причина
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У середу, 16 січня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Дзержинського районного суду міста Харкова Ірину Грищенко на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило її невідповідність займаній посаді.

Раніше ми писали, що Вища рада правосуддя повідомила, що протягом січня – грудня 2023 року ухвалила рішення щодо звільнення 325 суддів.

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