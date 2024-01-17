ВРП звільнила суддю Дзержинського райсуду Харкова: відома причина

Суддю Ірину Грищенко звільнили за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

У середу, 16 січня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Дзержинського районного суду міста Харкова Ірину Грищенко на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило її невідповідність займаній посаді.

Раніше ми писали, що Вища рада правосуддя повідомила, що протягом січня – грудня 2023 року ухвалила рішення щодо звільнення 325 суддів.

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