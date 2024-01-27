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  1. В Україні

Як отримати витяг з реєстру платників ПДВ: роз’яснення

13:20, 27 січня 2024
Запит обов’язково повинен бути підписаний заявником iз зазначенням дати.
Як отримати витяг з реєстру платників ПДВ: роз’яснення
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Податкова служба у Харківській області повідомляє, як отримати витяг з реєстру платників ПДВ. 

Зазначається, що відповідно до п. 183.11 ПКУ та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну №1130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції №1456/26233 (розділ VII) (далі – Положення №1130) платник ПДВ може подати Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість до контролюючого органу за основним місцем обліку платника в один із таких способів: 

  • безпосередньо до контролюючого органу особисто платником податку на додану вартість або представником платника; 
  • поштою; 
  • засобами інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет», вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua або інформаційно-комунікаційної системи «Єдине вікно подання електронної звітності».

Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість подається за формою №1-ЗВР згідно з додатком 8 до Положення №1130. Усі розділи запиту підлягають заповненню. Запит обов’язково повинен бути підписаний заявником iз зазначенням дати.

Адміністративна послуга надається безоплатно.

Строк надання адміністративної послуги – 2 робочі дні.

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