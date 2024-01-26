Юридичні особи зможуть віддалено отримувати Дія.Підпис – Кабмін підтримав постанову

Раніше така послуга була доступна лише для фізичних осіб.

Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Як пояснили у Мінцифри, це надасть змогу розпочати роботу над сервісом, який дозволить віддалено отримувати Дія.Підпис юридичним особам. Раніше така послуга була доступна лише для фізичних осіб.

«Завдяки постанові, такий сервіс у майбутньому буде доступний не лише фізичним, а й юридичним особам. Вони зможуть генерувати Дія.Підпис у застосунку Дія незалежно від дії воєнного стану в Україні», - сказано у повідомленні.

Це значно спростить ведення бізнесу, допоможе пришвидшити процеси та зробити більш прозорими дії підприємців, переконані у Мінцифри.

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