На Харківщині завідувачка сектору відділу Держземагенства незаконно вивела майже 5 тисяч га до земель запасу

Жінка незаконно внесла зміни до державної статистичної звітності та вилучила дані про постійного землекористувача – Липковатівський аграрний коледж.

На Харківщині скерували до суду справу завідувачки сектору відділу Держземагенства, яка незаконно вивела майже 5 тисяч га до земель запасу. Їй інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що жінка у 2014 році незаконно внесла зміни до державної статистичної звітності та вилучила дані про постійного землекористувача – Липковатівський аграрний коледж. Він віднесений до категорії сільськогосподарських науково-дослідних установ і навчальних закладів.

Внаслідок таких дій 4890 га земель були переведені до земель запасу. В подальшому вони розподілені на 250 земельних ділянок та передані у приватну власність та оренду громадянам, а державному освітньому закладу спричинено тяжкі наслідки.

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