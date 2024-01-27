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  1. У світі

Збій у програмному забезпеченні: Tesla відкликає близько 200 тисяч автомобілів

07:38, 27 січня 2024
Відкликанню підлягають певні моделі Y, S та X з 2023 модельного року.
Збій у програмному забезпеченні: Tesla відкликає близько 200 тисяч автомобілів
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У Сполучених Штатах Америки Tesla відкликає майже 200 тисяч автомобілів через збій у програмному забезпечені, що спричинив несправність камери заднього виду, коли автомобіль рухається заднім ходом. Про це повідомляє Associated Press.

Відкликанню підлягають певні моделі Y, S та X з 2023 модельного року. Всі вони оснащені комп'ютером "Повного самостійного водіння" 4.0.

Згідно з документами, опублікованими Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху США, нестабільність програмного забезпечення може призвести до того, що зображення з камери не буде відображатися, коли Tesla рухається заднім ходом. Агентство з безпеки стверджує, що це може збільшити ризик аварії.

Компанія Tesla стверджує, що їй не відомо про жодні аварії або травми. У документах йдеться про те, що проблема була вирішена за допомогою онлайн-оновлення програмного забезпечення.

Власників повідомлять про це листом, починаючи з 22 березня.

Tesla почала отримувати скарги на цю проблему наприкінці грудня і вирішила зробити відкликання 12 січня. Станом на 22 січня компанія мала 81 гарантійну претензію, потенційно пов'язану з цією проблемою.

Попри наявність системи "повного автономного водіння", Tesla не здатна самостійно кермувати, і водії-люди повинні бути готові в будь-який момент втрутитися в ситуацію.

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