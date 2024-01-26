Доступ до Реєстру порушників буде обмежено: деталі

Буде відсутній доступ до публічної частини Реєстру порушників, у тому числі – до сервісу отримання довідок з нього.

На наступному тижні заплановані роботи з технічного обслуговування апаратних засобів у зв'язку з чим доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, тимчасово буде обмежено.

Про це повідомили у НАЗК.

У вівторок, 30 січня, з 9:00 до 18:00 буде відсутній доступ до публічної частини Реєстру порушників, у тому числі – до сервісу отримання довідок з нього.

Також не працюватиме електронна інформаційна взаємодія між Реєстром та електронною системою закупівель.

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