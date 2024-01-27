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Учасник справи може оскаржити в апеляційному порядку ухвалу суду про відмову поновити пропущений строк для пред’явлення виконавчого документа до виконання, - ВС

Верховний Суд відповів, чи може учасник справи оскаржити в апеляційному порядку окремо від рішення суду ухвалу суду першої інстанції про відмову поновити пропущений строк для пред’явлення виконавчого документа до виконання.

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  1. В Україні

Ворог погрожує вилучити сільгосптехніку у власників, які не отримали російський паспорт, — ЦНС

07:17, 27 січня 2024
Центр національного спротиву повідомляє, що у захоплених районах Запорізької області почав роботу «держтехнагляд» — фейкова структура, яка займається ревізією техніки.
Ворог погрожує вилучити сільгосптехніку у власників, які не отримали російський паспорт, — ЦНС
Фото: Центр національного спротиву
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Загарбники на тимчасово окупованих територіях України погрожують вилучити сільгосптехніку у фермерів, які не отримали російські документи. Це відбувається в рамках "підготовки" до аграрного сезону у захоплених районах Запорізької області. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"В регіоні почав роботу "держтехнагляд" - фейкова структура, яка займається ревізією техніки. Окупаційна адміністрація вже повідомила селянам, що не переоформлена техніка буде вилучатись", - інформують в повідомленні.

Проте, як зазначають в ЦНС, аби переоформити техніку, необхідно не лише пройти техогляд, а й отримати посвідчення водія російського зразка. Відповідно для цього вже потрібно мати паспорт громадянина рф.

Таким чином фермер має отримати громадянство рф, інакше техніка буде вилучена.

"При цьому, росіяни здають вилучену техніку в лізинг іншим "більш лояльним" фермерам. Тобто платять за вірність краденими машинами", - йдеться у повідомленні.

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