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Суды предыдущих инстанций взыскали со страховой компании возмещение материального ущерба, морального ущерба и расходов на правовую помощь.

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Верховный Суд ответил, может ли участник дела обжаловать в апелляционном порядке отдельно от решения суда определение суда первой инстанции об отказе восстановить пропущенный срок для предъявления исполнительного документа к исполнению.

Объединенная палата КГС определила, к какой юрисдикции относятся дела об обжаловании регистрационных действий по сделке, заключенной на обеспечение основного обязательства между юрлицами

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Объединенная палата КУС ВС поставила точку в вопросе применения признака «в условиях военного положения» при назначении наказания за кражу

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  1. В Украине

Враг угрожает изъять сельхозтехнику у владельцев, не получивших российский паспорт, — ЦНС

07:17, 27 января 2024
Центр национального сопротивления сообщает, что в захваченных районах Запорожской области начал работу гостехнадзор — фейковая структура, которая занимается ревизией техники.
Враг угрожает изъять сельхозтехнику у владельцев, не получивших российский паспорт, — ЦНС
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Захватчики на временно оккупированных территориях Украины угрожают изъять сельхозтехнику у фермеров, не получивших российские документы. Это происходит в рамках "подготовки" к аграрному сезону в захваченных районах Запорожской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"В регионе начал работу "гостехнадзор" - фейковая структура, которая занимается ревизией техники. Оккупационная администрация уже сообщила крестьянам, что не переоформленная техника будет изыматься", - информируют в сообщении.

Однако, как отмечают в ЦНС, чтобы переоформить технику, необходимо не только пройти техосмотр, но и получить водительское удостоверение российского образца. Соответственно для этого уже необходимо иметь паспорт гражданина рф

Таким образом фермер должен получить гражданство рф, иначе техника будет изъята.

"При этом, россияне сдают изъятую технику в лизинг другим "более лояльным" фермерам. То есть платят за верность ворованным машинам", - сказано в сообщении.

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