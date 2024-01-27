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  1. В Украине

Работник не выходит на работу по невыясненным причинам: в ПФУ ответили, будут ли больничные

07:00, 27 января 2024
Стало известно, имеет ли право работник на больничные и декретные, который во время действия военного положения не выходит на работу по невыясненным причинам.
Работник не выходит на работу по невыясненным причинам: в ПФУ ответили, будут ли больничные
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В Пенсионном фонде Украины разъяснили, имеет ли право работник на больничные и декретные, который во время действия военного положения не выходит на работу по невыясненным причинам.

Специалисты ПФУ в письме от 30 марта 2023 года № 12195-15368/У-03/8-2800/23 отметил, что частью первой статьи 12 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» от 23 сентября 1999-го № 11 определено, что право на страховые выплаты по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности имеют застрахованные лица - граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства и члены их семей, проживающие в Украине, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязанность которого предоставлена Верховной Радой Украины. Это право возникает с наступлением страхового случая в период работы (включая время испытания и день увольнения), занятие предпринимательской и иной деятельностью, если иное не предусмотрено законом.

В соответствии с частями первой и второй статьи 15 Закона № 1105 пособие по временной нетрудоспособности предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, полностью или частично компенсирующего потерю заработной платы (дохода), в случае наступления у нее страхового случая.

Пособие по временной нетрудоспособности в случаях, указанных в пунктах 1 и 7 части первой настоящей статьи, выплачивается уполномоченным органом управления застрахованным лицам с шестого дня нетрудоспособности за весь период до возобновления трудоспособности или установления медико-социальной экспертной комиссией инвалидности (установление другой группы, подтверждение ранее установленной группы инвалидности), независимо от увольнения, прекращения предпринимательской или иной деятельности застрахованного лица в период утраты трудоспособности, в порядке и размерах, установленных законодательством.

Оплата первых пяти дней временной нетрудоспособности в случаях, указанных в пунктах 1 и 7 части первой настоящей статьи, производится за счет средств работодателя в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

В то же время предоставление пособия по временной нетрудоспособности за первые пять дней временной нетрудоспособности урегулировано нормами Порядка оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, за счет средств работодателя, утвержденного постановлением от 26.06.2015 года №440.

Частью второй статьи 1 Закона № 1105 предусмотрено, что термин «застрахованное лицо» употребляется в настоящем Законе в значении, приведенном в Законе Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 08 июля 2010 года № 2464.

Согласно пункту 3 части первой статьи 1 Закона № 2464 застрахованное лицо — это физическое лицо, которое в соответствии с законодательством подлежит общеобязательному государственному социальному страхованию и уплачивает (уплачивало) и/или за которое уплачивается или уплачивался в установленном законом порядке единый взнос.

Следовательно, право на пособие по временной нетрудоспособности имеют исключительно застрахованные лица, то есть для получения права на указанную помощь работнику необходимо приобрести статус «застрахованного лица» в месяце наступления страхового случая путем уплаты за него работодателем единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в сроки и размерах, определенных действующим законодательством.

С учетом приведенного в случае, на период, когда работник не выходил во время действия военного положения на работу по невыясненным причинам и за него работодателем не уплачивался единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, он теряет статус «застрахованного лица» и в случае болезни в этот период не приобретает права на пособие по временной нетрудоспособности с шестого дня нетрудоспособности.

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