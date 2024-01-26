В Кривом Роге задержали мужчину, выстрелившего в многоэтажку из гранатомета

26 января суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник фото: dp.npu.gov.ua

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В Кривом Роге правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из ручного гранатомета в многоэтажный дом.

26 января суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, информирует Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

В полиции отметили, что криминалисты совместно со взрывотехниками осмотрели место преступления и изъяли фрагменты взрывного устройства, установили предполагаемое место выстрела. Служебная собака – немецкая овчарка Вайс по следам привел с улицы в соседний дом, где нашли отстрелянный гранатомет.

В течение нескольких часов оперативникам удалось установить местонахождение подозреваемого и задержать его.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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