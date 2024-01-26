У Кривому Розі затримали чоловіка, який вистрілив у багатоповерхівку з гранатомета

26 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Джерело фото: dp.npu.gov.ua

У Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у стрільбі із ручного гранатомета у багатоповерховий будинок.

26 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, інформує Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

У поліції зазначили, що криміналісти спільно з вибухотехніками оглянули місце злочину та вилучили фрагменти вибухового пристрою, встановили ймовірне місце пострілу. Службовий собака – німецька вівчарка Вайс по слідах привів з вулиці до сусіднього будинку, де знайшли відстріляний гранатомет.

Протягом декількох годин оперативникам вдалось встановити місце перебування підозрюваного та затримати його.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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