Субсидія в Україні: чи зарахують регресні виплати за трудове каліцтво при призначенні допомоги

Чи зараховуються до середньомісячного сукупного доходу при призначенні субсидії щомісячні регресні виплати особі з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва.

Українці, доходи яких не дозволяють їм самостійно сплачувати в повному обсязі кошти за спожиті житлово-комунальні послуги, можуть подати заяву на отримання субсидії від держави. На право на її призначення впливають доходи домогосподарства.

Пенсійний фонд України пояснив, чи зараховуються до середньомісячного сукупного доходу при призначенні субсидії щомісячні регресні виплати особі з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва.

Відповідно до пункту 7 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632, до середньомісячного сукупного доходу не враховуються суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, завданої здоров’ю працівника під час виконання ним своїх трудових обов’язків.

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