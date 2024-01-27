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Участник дела может обжаловать в апелляционном порядке определение суда об отказе восстановить пропущенный срок для предъявления исполнительного документа к исполнению, - ВС

Верховный Суд ответил, может ли участник дела обжаловать в апелляционном порядке отдельно от решения суда определение суда первой инстанции об отказе восстановить пропущенный срок для предъявления исполнительного документа к исполнению.

Объединенная палата КГС определила, к какой юрисдикции относятся дела об обжаловании регистрационных действий по сделке, заключенной на обеспечение основного обязательства между юрлицами

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Народные депутаты в марте 2022 года приняли закон, согласно которому даже за мелкую кражу во время военного положения суд должен назначить лицу наказание в виде лишения свободы не менее 5 лет, и изменений в него – до сих пор не инициировали.

Суд больше не будет выходить в совещательную комнату, - парламент планирует одобрить законопроект об отмене совещательных комнат

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Субсидия в Украине: засчитают ли регрессные выплаты за трудовое увечье при назначении помощи

00:00, 27 января 2024
Причисляются ли к среднемесячному совокупному доходу при назначении субсидии ежемесячные регрессные выплаты лицу с инвалидностью вследствие трудового увечья.
Субсидия в Украине: засчитают ли регрессные выплаты за трудовое увечье при назначении помощи
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Украинцы, доходы которых не разрешают им самостоятельно платить в полном объеме средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги, могут подать заявление на получение субсидии от государства. На право ее назначения влияют доходы домохозяйства.

Пенсионный фонд Украины объяснил, зачисляются ли в среднемесячный совокупный доход при назначении субсидии ежемесячные регрессные выплаты лицу с инвалидностью вследствие трудового увечья.

В соответствии с пунктом 7 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 632, в среднемесячный совокупный доход не учитываются суммы, выплачиваемые в порядке возмещения вреда, причиненного здоровью работника при исполнении им своих трудовых обязанностей.

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