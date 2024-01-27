Субсидия в Украине: засчитают ли регрессные выплаты за трудовое увечье при назначении помощи

Причисляются ли к среднемесячному совокупному доходу при назначении субсидии ежемесячные регрессные выплаты лицу с инвалидностью вследствие трудового увечья.

Украинцы, доходы которых не разрешают им самостоятельно платить в полном объеме средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги, могут подать заявление на получение субсидии от государства. На право ее назначения влияют доходы домохозяйства.

Пенсионный фонд Украины объяснил, зачисляются ли в среднемесячный совокупный доход при назначении субсидии ежемесячные регрессные выплаты лицу с инвалидностью вследствие трудового увечья.

В соответствии с пунктом 7 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 632, в среднемесячный совокупный доход не учитываются суммы, выплачиваемые в порядке возмещения вреда, причиненного здоровью работника при исполнении им своих трудовых обязанностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.