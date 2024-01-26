Доступ у Реестру нарушителей будет ограничен: детали

Будет отсутствовать доступ к публичной части Реестра нарушителей, в том числе – к сервису получения справок из него.

На следующей неделе запланированы работы по техническому обслуживанию аппаратных средств в связи с чем доступ к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, временно будет ограничен.

Об этом сообщили в НАПК.

Во вторник, 30 января, с 9.00 до 18.00 будет отсутствовать доступ к публичной части Реестра нарушителей, в том числе – к сервису получения справок из него.

Также не будет работать электронное информационное взаимодействие между Реестром и электронной системой закупок.

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