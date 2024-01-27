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  1. В мире

Сбой в программном обеспечении: Tesla отзывает около 200 тысяч автомобилей

07:38, 27 января 2024
Отзыву подлежат определенные модели Y, S и X с 2023 модельного года.
Сбой в программном обеспечении: Tesla отзывает около 200 тысяч автомобилей
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В Соединенных Штатах Америки Tesla отзывает почти 200 тысяч автомобилей из-за сбоя в программном обеспечении, что повлекло за собой неисправность камеры заднего вида, когда автомобиль движется задним ходом. Об этом сообщает Associated Press.

Отзыву подлежат определенные модели Y, S и X с 2023 модельного года. Все они оборудованы компьютером "Полного самостоятельного вождения" 4.0.

Согласно документам, опубликованным Национальной администрацией безопасности дорожного движения США, нестабильность программного обеспечения может привести к тому, что изображение с камеры не будет отображаться, когда Tesla двигается задним ходом. Агентство безопасности утверждает, что это может увеличить риск аварии.

Компания Tesla утверждает, что ей не известно ни о каких авариях или травмах. В документах говорится, что проблема была решена с помощью онлайн-обновления программного обеспечения.

Владельцы сообщат об этом письмом, начиная с 22 марта.

Tesla начала получать жалобы на эту проблему в конце декабря и решила совершить отзыв 12 января. По состоянию на 22 января компания имела 81 гарантийную претензию, потенциально связанную с этой проблемой.

Несмотря на наличие системы "полного автономного вождения", Tesla не способна самостоятельно управлять, и водители-люди должны быть готовы в любой момент вмешаться в ситуацию.

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