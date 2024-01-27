В Харьковской области заведующая сектором отдела Госземагентства незаконно вывела почти 5 тысяч га в земли запаса

Женщина незаконно внесла изменения в государственную статистическую отчетность и изъяла данные о постоянном землепользователе - Липковатовский аграрный колледж.

В Харьковской области направили в суд дело заведующей сектором отдела Госземагенства, которое незаконно вывело почти 5 тысяч га в земли запаса. Ей инкриминируют злоупотребление служебным положением, что повлекло тяжкие последствия, сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что женщина в 2014 году незаконно внесла изменения в государственную статистическую отчетность и изъяла данные о постоянном землепользователе - Липковатовский аграрный колледж. Он отнесен к категории сельскохозяйственных научно-исследовательских учреждений и учебных заведений.

В результате таких действий 4890 га земель были переведены в земли запаса. В дальнейшем они распределены на 250 земельных участков и переданы в частную собственность и аренду гражданам, а государственному образовательному учреждению вызваны тяжелые последствия.

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