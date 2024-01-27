В Харьковской области заведующая сектором отдела Госземагентства незаконно вывела почти 5 тысяч га в земли запаса

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Верховный Суд ответил, могут ли расходы на правовую помощь быть распределены между страховой компанией и обвиняемым

Суды предыдущих инстанций взыскали со страховой компании возмещение материального ущерба, морального ущерба и расходов на правовую помощь.

Участник дела может обжаловать в апелляционном порядке определение суда об отказе восстановить пропущенный срок для предъявления исполнительного документа к исполнению, - ВС

Верховный Суд ответил, может ли участник дела обжаловать в апелляционном порядке отдельно от решения суда определение суда первой инстанции об отказе восстановить пропущенный срок для предъявления исполнительного документа к исполнению.

Объединенная палата КГС определила, к какой юрисдикции относятся дела об обжаловании регистрационных действий по сделке, заключенной на обеспечение основного обязательства между юрлицами

Спор по этому делу касался отмены решений государственного регистратора о прекращении договора ипотеки, заключенного для обеспечения выполнения условий кредитного договора, сторонами которого являются юридические лица, то есть касалось правоотношений, производных от кредитных правоотношений субъектов хозяйствования.

Верховный Суд высказался о применении презумпции правомерности решений налогоплательщика

Для ее применения необходимо и достаточно выявления двух или более альтернативных вариантов правомерного поведения, из которых избрав наиболее выгодный для себя, плательщик будет чувствовать себя защищенным от возможных негативных последствий как со стороны контролирующего органа, так и суда, - Верховный Суд.

Объединенная палата КУС ВС поставила точку в вопросе применения признака «в условиях военного положения» при назначении наказания за кражу

Народные депутаты в марте 2022 года приняли закон, согласно которому даже за мелкую кражу во время военного положения суд должен назначить лицу наказание в виде лишения свободы не менее 5 лет, и изменений в него – до сих пор не инициировали.

  1. В Украине

В Харьковской области заведующая сектором отдела Госземагентства незаконно вывела почти 5 тысяч га в земли запаса

07:56, 27 января 2024
Женщина незаконно внесла изменения в государственную статистическую отчетность и изъяла данные о постоянном землепользователе - Липковатовский аграрный колледж.
В Харьковской области заведующая сектором отдела Госземагентства незаконно вывела почти 5 тысяч га в земли запаса
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В Харьковской области направили в суд дело заведующей сектором отдела Госземагенства, которое незаконно вывело почти 5 тысяч га в земли запаса. Ей инкриминируют злоупотребление служебным положением, что повлекло тяжкие последствия, сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что женщина в 2014 году незаконно внесла изменения в государственную статистическую отчетность и изъяла данные о постоянном землепользователе - Липковатовский аграрный колледж. Он отнесен к категории сельскохозяйственных научно-исследовательских учреждений и учебных заведений.

В результате таких действий 4890 га земель были переведены в земли запаса. В дальнейшем они распределены на 250 земельных участков и переданы в частную собственность и аренду гражданам, а государственному образовательному учреждению вызваны тяжелые последствия.

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