Юридические лица смогут удаленно получать Дія.Підпис – Кабмин поддержал постановление

Раньше такая услуга была доступна только для физических лиц.

Кабинет Министров внес изменения в Положение о Едином государственном веб-портале электронных услуг.

Как пояснили в Минцифры, это позволит начать работу над сервисом, который позволит удаленно получать Дія.Підпис юридическим лицам. Ранее такая услуга была доступна только для физических лиц.

«Благодаря постановлению, такой сервис в будущем будет доступен не только физическим, но и юридическим лицам. Они смогут генерировать Дія.Підпис в приложении Дія независимо от действия военного положения в Украине», - говорится в сообщении.

Это значительно упростит ведение бизнеса, поможет ускорить процессы и сделать более прозрачными действия предпринимателей, убеждены в Минцифры.

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