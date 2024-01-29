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  1. В Украине

Бронирование работников: Елена Шуляк заявила, что представители бизнеса будут услышаны

11:56, 29 января 2024
Также депутатка отметила, что должен быть единственный орган, который будет заниматься вопросами нарушений со стороны бизнеса, – это БЭБ.
Бронирование работников: Елена Шуляк заявила, что представители бизнеса будут услышаны
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Как мы писали, в Верховной Раде продолжаются обсуждения инициативы, которая расширяет возможности бронирования военнообязанных работников. Об этом сообщил глава комитета парламента по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Ранее он также отметил, что работа над концепцией бронирования идет уже не первую неделю и не две.

Глава партии «Слуга Народа», глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире национального телемарафона подчеркнула, что на сегодняшний день есть большое количество специальностей, работников бизнеса, без которых может остановиться та или иная предпринимательская деятельность, поэтому вопрос мобилизации и справедливого бронирования сотрудников был одним из ключевых во время заседания Украинского Совета бизнеса, который объединяет 119 бизнес-ассоциаций, работающих в различных направлениях отечественной экономики.

«Когда законопроект по мобилизации снова зайдет на рассмотрение Верховной Рады, для народных депутатов важно будет оценить, каким образом прописаны процедуры, связанные с бронированием. В настоящее время действующая процедура требует определенного усовершенствования. Думаю, представители бизнеса будут услышаны, чтобы был найден баланс между необходимостью защищать наше государство и обеспечивать экономический рост страны», – отметила Елена Шуляк.

Народная депутатка напомнила, что деньги на финансирование отечественного сектора безопасности и обороны поступают от украинского бизнеса за счет уплаты налогов на территории нашего государства, а не международных партнеров.

«Тот бизнес, который сегодня работает «по-белому», платит все налоги, создает рабочие места и поддерживает обороноспособность государства, никоим образом не должен испытывать притеснений. Сегодня в Украине должен быть единственный орган, который будет заниматься вопросами нарушений со стороны бизнеса, – это Бюро экономической безопасности. Бизнес неоднократно отмечал необходимость усовершенствования законодательства относительно БЭБ, и сейчас в парламенте есть несколько законопроектов, которые ожидают на рассмотрение. Думаю, что для нас, как для народных депутатов, это должно стать одной из приоритетных задач, надо выписать законодательство так, чтобы этот орган был действенным, а другие правоохранители не имели возможности проводить проверки или давить на бизнес», – подчеркнула Елена Шуляк.

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