Хмельницкая АЭС станет крупнейшей атомной электростанцией в Европе, – Галущенко

ХАЭС получит четыре новых блока с инновационной технологией АР1000, превзойдя по производственной мощности Запорожскую АЭС.

Источник фото: ХАЭС

Министр энергетики Украины Герман Галущенко анонсировал строительство четырех новых блоков на Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС), два из которых будут сооружены по современной американской технологии AP1000. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, пишет Министерство энергетики Украины.

По словам Галущенко, строительство третьего и четвертого энергоблоков на ХАЭС было запланировано заранее, и третий энергоблок уже имеет высокий уровень готовности. В частности, он рассказал о тесном сотрудничестве Украины с американской компанией Westinghouse, направленном на реализацию двух проектов: строительство третьего и четвертого блоков по технологии ВВЭР-1000 и создание еще двух реакторов типа АР1000.

Важно отметить, что технология АР1000 является новаторской и мощной, разработанной в США, и до сих пор не использовалась ни в Украине, ни в Европе. Галущенко подчеркнул ее высокий уровень безопасности, включая возможность функционирования до 72 часов без риска аварии даже в случае повреждения резервного питания и дизель-генератора.

Отметив, что строительство новых реакторов потребует времени, министр прогнозирует ввод в эксплуатацию третьего энергоблока ХАЭС примерно через 2,5 года.

"И с той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет крупнейшей в Европе и даже больше по мощности, чем Запорожская АЭС", - сказал министр.

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