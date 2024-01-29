Что ожидать от погоды в феврале: прогноз Укргидрометцентра на последний месяц зимы

Что готовит погода для украинцев в феврале.

Источник фото: Daniel Tuttle / Unsplash

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По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура воздуха в феврале будет составлять от 4° мороза до 2° тепла, что в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму на 1-1.5° выше нормы, на остальной территории Украины – близко к норме.

Месячное количество осадков ожидается 29-67 мм, в Карпатах местами 74-83 мм, что в пределах нормы.

Об этом говорится в прогнозе метеорологов на сайте Укргидрометцентра.

Климатическая характеристика февраля

Наблюдения показывают, что средняя месячная температура воздуха составляет 0-5° мороза, на высокогорье Карпат 6° мороза, на юге Одесщины, в Крыму и на Закарпатье местами 1-4° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 24-39° мороза, на юге Одесщины и Крыму 15-23° мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха 12-20 тепла, в юго-западных, южных областях и в Крыму местами 21-24 тепла, на высокогорье Карпат 9-11 тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-49 мм, в горных районах 53-89 мм, на высокогорье Карпат до 108 мм.

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