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Известная правовед из Львова неожиданно отказалась от должности судьи

Ольга Денькович отказалась от должности судьи, хотя ожидала ее больше десяти лет, но подала документы на конкурс в апелляционные суды.

Высший совет правосудия объявит условия конкурса на должность главы ГСА, а также порядок проведения собеседований

Соответствующие документы Совет правосудия планирует утвердить 30 января.

РАУ утвердила в новой редакции порядок действий рад адвокатов регионов при обыске адвоката

Определен новый порядок действий членов рады адвокатов при обыске, осмотре жилья, другого владения адвоката, помещений, где он осуществляет адвокатскую деятельность, временного доступа к вещам и документам адвоката.

Частные юридические лица для участия в гражданских делах должны зарегистрировать Электронный кабинет до 20 февраля

За невыполнение такой обязанности суды смогут применять к соответствующим юридическим лицам негативные процессуальные последствия.

Должен ли мужчина предъявить отдельное исковое требование об установлении факта совместного проживания без регистрации брака в случае раздела имущества с женщиной, - позиция Верховного Суда

Мужчина доверил женщине право на распоряжение банковскими счетами, она приобрела квартиры, - Верховный Суд пересмотрел решение апелляционного суда, который отказал мужчине в иске, поскольку он, желая разделить имущество, не обращался с отдельным требованием об установлении факта совместного проживания без регистрации брака.

  1. Общество

Что ожидать от погоды в феврале: прогноз Укргидрометцентра на последний месяц зимы

13:11, 29 января 2024
Что готовит погода для украинцев в феврале.
Что ожидать от погоды в феврале: прогноз Укргидрометцентра на последний месяц зимы
Источник фото: Daniel Tuttle / Unsplash
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По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура воздуха в феврале будет составлять от 4° мороза до 2° тепла, что в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму на 1-1.5° выше нормы, на остальной территории Украины – близко к норме.

Месячное количество осадков ожидается 29-67 мм, в Карпатах местами 74-83 мм, что в пределах нормы.

Об этом говорится в прогнозе метеорологов на сайте Укргидрометцентра.

Климатическая характеристика февраля

Наблюдения показывают, что средняя месячная температура воздуха составляет 0-5° мороза, на высокогорье Карпат 6° мороза, на юге Одесщины, в Крыму и на Закарпатье местами 1-4° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 24-39° мороза, на юге Одесщины и Крыму 15-23° мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха 12-20 тепла, в юго-западных, южных областях и в Крыму местами 21-24 тепла, на высокогорье Карпат 9-11 тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-49 мм, в горных районах 53-89 мм, на высокогорье Карпат до 108 мм.

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