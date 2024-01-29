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Відома науковець зі Львова несподівано відмовилася від посади судді

Ольга Денькович відмовилася від посади судді, хоча очікувала її більше десяти років, але подала документи на конкурс в апеляційні суди.

Вища рада правосуддя оголосить умови конкурсу на посаду голови ДСА, а також порядок проведення співбесід

Відповідні документи Рада правосуддя планує затвердити 30 січня.

РАУ затвердила в новій редакції порядок дій рад адвокатів регіонів при обшуку адвоката

Визначено новий порядок дій членів рад адвокатів при обшуку, огляді житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката.

Приватні юридичні особи для участі у цивільних справах мають зареєструвати Електронний кабінет до 20 лютого

За невиконання такого обов'язку суди зможуть застосовувати до відповідних юридичних осіб негативні процесуальні наслідки.

Чи має чоловік пред’явити окрему позовну вимогу про встановлення факту спільного проживання без реєстрації шлюбу в разі поділу майна із жінкою, - позиція Верховного Суду

Чоловік довірив жінці право на розпорядження банківськими рахунками, вона придбала квартири, - Верховний Суд переглянув рішення апеляційного суду, який відмовив чоловіку у позові, бо він, бажаючи розділити майно, не звертався з окремою вимогою про встановлення факту спільного проживання без реєстрації шлюбу.

  1. Суспільство

Що очікувати від погоди в лютому: прогноз Укргідрометцентру на останній місяць зими

13:11, 29 січня 2024
Що готує погода для українців у лютому.
Що очікувати від погоди в лютому: прогноз Укргідрометцентру на останній місяць зими
Джерело фото: Daniel Tuttle / Unsplash
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За прогнозами синоптиків, середня місячна температура повітря в лютому становите від 4° морозу до 2° тепла, що у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму на 1-1.5° вище за норму, на решті території України – близько до норми.

Місячна кількість опадів очікується 29-67 мм, в Карпатах місцями 74-83 мм, що в межах норми.

Про це сказано у прогнозі метеорологів на сайті Укргідрометцентру.

Кліматична характеристика лютого

Спостереження показують, що середня місячна температура повітря складає 0-5° морозу, на високогір‘ї Карпат 6° морозу, на півдні Одещини, в Криму та на Закарпатті місцями 1-4° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 24-39° морозу, на півдні Одещини та Криму 15-23° морозу.

Абсолютний максимум температури повітря 12-20° тепла, у південно-західних, південних областях та в Криму місцями 21-24° тепла, на високогір‘ї Карпат 9-11° тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 22-49 мм, у гірських районах 53-89 мм, на високогір′ї Карпат до 108 мм.

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