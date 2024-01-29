Що очікувати від погоди в лютому: прогноз Укргідрометцентру на останній місяць зими

Що готує погода для українців у лютому.

Джерело фото: Daniel Tuttle / Unsplash

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За прогнозами синоптиків, середня місячна температура повітря в лютому становите від 4° морозу до 2° тепла, що у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму на 1-1.5° вище за норму, на решті території України – близько до норми.

Місячна кількість опадів очікується 29-67 мм, в Карпатах місцями 74-83 мм, що в межах норми.

Про це сказано у прогнозі метеорологів на сайті Укргідрометцентру.

Кліматична характеристика лютого

Спостереження показують, що середня місячна температура повітря складає 0-5° морозу, на високогір‘ї Карпат 6° морозу, на півдні Одещини, в Криму та на Закарпатті місцями 1-4° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 24-39° морозу, на півдні Одещини та Криму 15-23° морозу.

Абсолютний максимум температури повітря 12-20° тепла, у південно-західних, південних областях та в Криму місцями 21-24° тепла, на високогір‘ї Карпат 9-11° тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 22-49 мм, у гірських районах 53-89 мм, на високогір′ї Карпат до 108 мм.

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