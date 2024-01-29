Під час повернення кориди в Мехіко пройшли протести

Зоозахисники подали позов до суду проти повернення кориди в Мехіко.

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Зоозахисники виступили проти відновлення кориди в Мехіко після практично двох років перерви. У неділю в місті відбувся перший бій биків з 2022 року, що викликало активний протест захисників тварин. Суддя, розглядаючи позов від захисників прав тварин, наказав призупинити цю практику, яка своєю історією сягає 16 століття. Про це повідомляє BBC.

Минулого місяця Верховний суд відмінив рішення щодо призупинення кориди, але це викликало ймовірну судову боротьбу між прихильниками і противниками. Місцеві ЗМІ повідомили, що судді наразі вирішили лише технічні аспекти і ще не винесли рішення по суті справи.

На протестах демонстранти виражали своє непогодження з коридою, називаючи її «катуванням, а не мистецтвом чи культурою». Біля арени Plaza de México, найбільшої арени для кориди у світі, люди тримали транспаранти з гаслами, включаючи «Більше жодної смерті невинних». Деякі з них носили маски биків і фарбували свої обличчя в червоний колір.

У той же час в арені тисячі людей святкували повернення кориди, скандуючи «Хай живе свобода». Президент Андрес Мануель Лопес Обрадор висловив пропозицію провести референдум щодо майбутнього кориди в Мехіко, щоб зробити рішення щодо цього питання більш демократичним і залучити громадську думку.

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