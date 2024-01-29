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У ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення росіянами Табаївки Харківської області

11:37, 29 січня 2024
У Табаївці зараз відбуваються бойові дії.
У ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення росіянами Табаївки Харківської області
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Начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо спростував поширювану ворогом інформацію про нібито захоплення с. Табаївка Куп'янського району Харківської області.

"Те, що противник зараз у своїх пабліках вихваляється Табаївкою, не відповідає дійсності. Там відбуваються бойові дії, відповідно, ніякої Табаївки ворог не захопив. Тому ось такі мінімальні просування на цій території – все, на що спромоглися загарбники", - заявив Фітьо в ефірі "Еспресо".

Фітьо також прокоментував захоплення окупантами села Крохмальне, зауваживши, що ця "перемога" потрібна окупантам перед виборами, щоб показати хоч якісь успіхи.

"У селищі Крохмальне до початку широкомасштабного вторгнення проживало 45 людей, а на сьогодні там вже цивільних не було, селище зруйновано. Адже ворог подає це як перемогу за масштабом схожу на взяття Берліна. Це все, чим окупанти можуть на сьогодні похизуватися", - прокоментував Фітьо.

За його словами, втрата Крохмального не є такою важливою, бо ЗСУ перейшли на більш вигідні позиції.

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