В ВСУ опровергли информацию о якобы захвате россиянами Табаевки Харьковской области

В Табаевке сейчас проходят боевые действия.

Начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо опроверг распространяемую врагом информацию о якобы захвате с. Табаевка Купянского района Харьковской области.

"То, что противник сейчас в своих пабликах хвастается Табаевкой, не соответствует действительности. Там происходят боевые действия, соответственно, никакой Табаевки враг не захватил. Поэтому вот такие минимальные продвижения на этой территории – все, что смогли захватчики", - заявил Фитьо в эфире "Эспрессо".

Фитьо также прокомментировал захват оккупантами села Крохмальное, заметив, что эта "победа" нужна оккупантам перед выборами, чтобы показать хоть какие-нибудь успехи.

"В поселке Крахмальное до начала широкомасштабного вторжения проживало 45 человек, а на сегодняшний день там уже гражданских не было, поселок разрушен. Ведь враг представляет это как победу по масштабу похожую на взятие Берлина. Это все, чем оккупанты могут на сегодняшний день похвастаться", - прокомментировал Фитьо.

По его словам, потеря Крахмального не столь важна, потому что ВСУ перешли на более выгодные позиции.

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