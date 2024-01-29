Численность судей уменьшилась на 8,8% по сравнению с 2022 годом – в КХС ВС подвели итоги деятельности работы за 2023 год

В суде заявили об ощутимом увеличении показателей работы КХС, которое происходит на фоне уменьшения численности судей, фактически рассматривавших дела в 2023 году, на 8,8% - до 31 человека из 34 в 2022 году.

Источник фото: supreme.court.gov.ua

Голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач під час зборів суддів щодо стану здійснення правосуддя в КГС ВС у 2023 році наголосила, що верховенство права – це загальновизнана цінність, принцип права, без якого неможливо досягти ані розвитку держави та бізнесу, ані створити умови, у яких кожен громадянин чи юридична особа почуватиметься в стані правової безпеки. Це стан, коли кожен громадянин знатиме, що органи державної влади не зможуть безпідставно втрутитись у права чи застосувати механізми державного примусу, а інакше є реальна можливість у межах розумних строків у судовому порядку захистити свої права та законні інтереси. Водночас ця ж цінність є критерієм, який Україна має забезпечувати в межах взятих на себе зобов’язань як держави – члена Ради Європи.

Як зауважила голова КГС ВС, навіть попри надмірне навантаження та війну, необхідно дотримуватися тих стандартів, які започатковані Верховним Судом у напрямку забезпечення зазначених цінностей.

Підсумки роботи КГС за 2023 рік засвідчують адаптацію до роботи в умовах воєнного стану як з боку судової системи, так і з боку учасників господарських правовідносин, що підтверджується даними статистики.

Так, у 2023 році порівняно з 2022 роком на 33,4 % (до 2,7 тис. з 1,9 тис.) зросла кількість судових засідань, проведених у режимі відеоконференції. Тобто цей інструмент є затребуваним і учасники господарських спорів все активніше його використовують.

Говорячи про запровадження з 18 жовтня 2023 року для учасників господарського процесу обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів у ЄСІТС, Лариса Рогач зазначила, що за вказаний період до електронних кабінетів користувачів було надіслано майже 15 тис. судових документів касаційного суду. Таким чином, забезпечується комунікація між судами та учасниками процесу для скорочення строків надходження відповідних документів.

Також про адаптацію до роботи в умовах воєнного стану свідчать і показники здійснення судочинства КГС ВС, за якими у 2023 році на 22,5 % збільшилася кількість звернень, які перебували на розгляді КГС, – до 10,7 тис. із 8,7 тис. (у 2022 році), що пояснюється збільшенням на 34,8 % кількості звернень, які надійшли для розгляду, – із 6,8 тис. до 9,2 тис., і цей показник стрімко наближається до показника довоєнного періоду – 12,8 тис. у 2021 році.

У розрізі судових палат найбільше у відсотковому відношенні порівняно з 2022 роком зросла кількість звернень, що надійшли на розгляд у 2023 році до судової палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів, – на 48,3 % (до 2,3 тис. з 1,5 тис.).

На 45% збільшилася кількість звернень, що надійшли до судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності (до 3,4 тис. з 2,4 тис.).

Значне підвищення на 35,8 % спостерігається і у судовій палаті для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством (до 1,3 тис. з 1 тис.).

Кількість звернень, що надійшли до судової палати для розгляду справ про банкрутство, зросла на 11,9 % (до 2,2 тис. з 2 тис.).

Таке відчутне збільшення показників роботи КГС відбувається на фоні зменшення чисельності суддів, які фактично розглядали справи у 2023 році, на 8,8 % – до 31 особи із 34 у 2022 році.

Незважаючи на суттєве зростання рівня навантаження на суддів, строк розгляду справ КГС ВС протягом 2023 року зменшився до 45 днів із 55 у 2022 році. До того ж виготовлення тексту судового рішення здійснюється у середньому менш ніж за 10 днів.

Так, якщо з 2018 року серед усіх скасованих судових рішень направлені на новий розгляд становили у середньому 60 %, а у 2022 році досягли піку в 66 %, то у 2023 році відбувся різкий спад до 55%.

Одночасно є тенденція до збільшення питомої ваги судових рішень, якими скасування відбувається шляхом ухвалення нових рішень. У 2023 році цей показник сягнув 21 % з усіх скасованих судових рішень. З 2018 року до 2022 року показник нових рішень становив у середньому лише 12 %.

Звісно ж, підбиваючи підсумки роботи КГС ВС, варто Лариса Рогач розповіла і про розмір судового збору. У звітному періоді до спеціального фонду Державного бюджету України за розгляд справ КГС ВС сплачено 370 млн грн, що більше на 40 %, ніж у 2022 році (265 млн грн) та становить 60 % від сплаченого за розгляд справ Верховним Судом (613,7 млн грн). За словами голова КГС ВС, цей показник свідчить про пожвавлення відповідного сектору економіки і господарських відносин.

Насамкінець Лариса Рогач окреслила напрями вдосконалення роботи КГС ВС, зокрема управління судовими процесами, забезпечення єдності судової практики, покращення комунікації із судами нижчих інстанцій, участь у забезпеченні системи господарського судочинства високопрофесійними кадрами, побудова ефективної взаємодії з іншими гілками влади.

Під час заходу очільники профільних судових палат КГС ВС Олег Васьковський, Ігор Бенедисюк, Олександр Баранець та Тетяна Дроботова поінформували про діяльність відповідних судових палат за звітний рік.

Презентація секретаря судової палати для розгляду справ про банкрутство КГС ВС Олега Васьковського «Про підсумки роботи судової палати для розгляду справ про банкрутство у 2023 році»

Презентація секретаря судової палати для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності‚ а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством КГС ВС Ігоря Бенедисюка «Про роботу судової палати для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов'язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством у 2023 році»

Презентація секретаря судової палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів‚ корпоративних прав та цінних паперів КГС ВС Олександра Баранця «Про роботу судової палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів у 2023 році»

Презентація секретаря судової палати розгляду справ щодо земельних відносин та права власності Тетяни Дроботової «Звіт судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності про результати роботи у 2023 році»

Заступник керівника Апарату ВС – керівник секретаріату Наталія Пляс проаналізувала роботу працівників секретаріату КГС ВС.

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