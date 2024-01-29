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Успеть за 4 часа: представителя Совета бизнес-омбудсмена будут уведомлять до обыска у предпринимателя, но его неявка не будет препятствовать выполнению определения

Представитель Совета бизнес-омбудсмена должен будет успеть добраться до места проведения следственных действий за 4 часа, но если не успеет – это не помешает обыску у предпринимателя или исполнению определения о временном доступе к вещам и документам, - проект Кабмина.

В 2023 году в Украине желающих уволиться с государственной службы было больше, чем желающих устроиться на госслужбу

С должностей государственной службы в 2023 году уволилось 40 193 госслужащих, а пришли работать – 36 187.

Кабмин внес в Раду реформу БЭБ: выполнять определение следственного судьи в отношении предпринимателя будут в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена

Правительство зарегистрировало в парламенте изменения в УПК по «перезагрузке» Бюро экономической безопасности, по которым выполнение определения следственного судьи о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательской деятельности будет осуществляться в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена, а у СБУ заберут из подследственности некоторые преступления.

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  1. В Украине

Декларация с «ошибками»: водитель пытался провезти технику Apple под видом двух велосипедов

16:02, 29 января 2024
Житель Тернополя пытался провезти 15 единиц техники АррІе без декларации.
Декларация с «ошибками»: водитель пытался провезти технику Apple под видом двух велосипедов
Источник фото: Государственная таможенная служба Украины
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Во время инспекции микроавтобуса Mercedes Benz на пункте пропуска «Шегини – Медика» при границе с Польшей, сотрудники таможни обнаружили неизвестную технику, которую водитель, 27-летний житель Тернополя, попытался провезти, незадекларировав. В своей декларации он указал только два велосипеда и личные вещи. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Однако, при осмотре оказалось, что среди перевозимых грузов были 13 единиц последних моделей смартфонов Apple iPhone Pro Max, ноутбук MacBook Air, часы Apple Watch и две игровые приставки Sony. Общая ориентировочная стоимость товаров составляла 900 тыс. гривен.

В связи с указанным фактом был составлен протокол о нарушении таможенных правил согласно ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины (недекларирование товаров, перевозимых через таможенную границу Украины гражданами).

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