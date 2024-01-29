Декларация с «ошибками»: водитель пытался провезти технику Apple под видом двух велосипедов

Житель Тернополя пытался провезти 15 единиц техники АррІе без декларации.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

Во время инспекции микроавтобуса Mercedes Benz на пункте пропуска «Шегини – Медика» при границе с Польшей, сотрудники таможни обнаружили неизвестную технику, которую водитель, 27-летний житель Тернополя, попытался провезти, незадекларировав. В своей декларации он указал только два велосипеда и личные вещи. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Однако, при осмотре оказалось, что среди перевозимых грузов были 13 единиц последних моделей смартфонов Apple iPhone Pro Max, ноутбук MacBook Air, часы Apple Watch и две игровые приставки Sony. Общая ориентировочная стоимость товаров составляла 900 тыс. гривен.

В связи с указанным фактом был составлен протокол о нарушении таможенных правил согласно ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины (недекларирование товаров, перевозимых через таможенную границу Украины гражданами).

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