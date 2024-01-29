Декларація з «помилками»: водій намагався провезти техніку Apple під виглядом двох велосипедів

Житель Тернополя намагався провезти 15 одиниць техніки Applе без декларації.

Джерело фото: Державна митна служба України

Під час інспекції мікроавтобуса Mercedes Benz на пункті пропуску «Шегині – Медика» при кордоні з Польщею, співробітники митниці виявили невідому техніку, яку водій, 27-річний житель Тернополя, спробував провезти, незадекларувавши. У своїй декларації він вказав лише два велосипеди та особисті речі. Про це повідомила Державна митна служба України.

Проте, під час огляду виявилося, що серед перевозжених вантажів були 13 одиниць останніх моделей смартфонів Apple iPhone Pro Max, ноутбук MacBook Air, годинник Apple Watch та дві ігрові приставки Sony. Загальна орієнтовна вартість товарів становила 900 тис. гривень.

У зв'язку із зазначеним фактом було складено протокол про порушення митних правил згідно з ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що перевозяться через митний кордон України громадянами).

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