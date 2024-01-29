Во время возвращения корриды в Мехико прошли протесты

Зоозащитники подали иск в суд против возвращения корриды в Мехико.

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Зоозащитники выступили против возобновления корриды в Мехико после практически двух лет перерыва. В воскресенье в городе состоялся первый бой быков с 2022 года, что вызвало активный протест защитников животных. Судья, рассматривая иск от защитников прав животных, приказал приостановить эту практику, которая своей историей достигает 16 века. Об этом сообщает BBC.

В прошлом месяце Верховный суд отменил решение о приостановлении корриды, но это вызвало вероятную судебную борьбу между сторонниками и противниками. Местные СМИ сообщили, что судьи пока решили только технические аспекты и еще не вынесли решение по существу дела.

На протестах демонстранты выражали свое несогласие с корридой, называя ее "пыткой, а не искусством или культурой". Возле арены Plaza de México, крупнейшей арены для корриды в мире, люди держали транспаранты с лозунгами, включая "Больше ни одной смерти невинных". Некоторые из них носили маски быков и красили свои лица в красный цвет.

В то же время в арене тысячи людей праздновали возвращение корриды, скандируя "Да здравствует свобода". Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор высказал предложение провести референдум относительно будущего корриды в Мехико, чтобы сделать решение по этому вопросу более демократичным и привлечь общественное мнение.

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