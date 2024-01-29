Хмельницька АЕС стане найбільшою атомною електростанцією в Європі, – Галущенко

ХАЕС отримає чотири нові блоки з інноваційною технологією АР1000, перевершивши за виробничою потужністю Запорізьку АЕС.

Джерело фото: ХАЕС

Міністр енергетики України Герман Галущенко анонсував будівництво чотирьох нових блоків на Хмельницькій атомній електростанції (ХАЕС), два з яких будуть споруджені за сучасною американською технологією AP1000. Про це він розповів в ефірі телемарафону, пише Міністерство енергетики України.

За словами Галущенка, будівництво третього та четвертого енергоблоків на ХАЕС було заплановано заздалегідь, і третій енергоблок вже має високий рівень готовності. Зокрема, він розповів про тісну співпрацю України з американською компанією Westinghouse, що спрямована на реалізацію двох проєктів: будівництво третього та четвертого блоків за технологією ВВЕР-1000 та створення ще двох реакторів типу АР1000.

Важливо відзначити, що технологія АР1000 є новаторською та потужною, розробленою в США, і досі не використовувалася ні в Україні, ні в Європі. Галущенко підкреслив її високий рівень безпеки, включаючи можливість функціонування до 72 годин без ризику аварії навіть у випадку пошкодження резервного живлення та дизель-генератора.

Відзначивши, що будівництво нових реакторів вимагатиме часу, міністр прогнозує введення в експлуатацію третього енергоблока ХАЕС приблизно через 2,5 роки.

«І з тою потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж Запорізька АЕС», – сказав міністр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.