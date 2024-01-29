Дві корейські компанії допоможуть у відновленні Козаровицької дамби на Київщині

Очікується, що відновлення дамби стане пілотним проєктом для відновлення водогосподарської інфраструктури України.

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Дві корейські компанії допоможуть відновити Козаровицьку дамбу. Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

У Міністерстві розповіли, що Козаровицька дамба була пошкоджена у перші дні повномасштабного вторгнення та мала оборонне значення для захисту міста Києва. Зараз вона потребує термінового відновлення. Вартість робіт оцінили в $14 млн. У відновленні допоможуть корейських компанії: K-Water і KOICA.

За словами першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександра Краснолуцького, відновлення Козаровицької дамби дозволить захистити від підтоплення населені пункти на узбережжі річки Ірпінь.

Очікується, що відновлення дамби стане пілотним проєктом для відновлення водогосподарської інфраструктури України.

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