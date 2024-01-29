Две корейские компании помогут в восстановлении Козаровицкой дамбы на Киевщине

Ожидается, что восстановление дамбы станет пилотным проектом для восстановления водохозяйственной инфраструктуры Украины.

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Две корейские компании помогут восстановить Козаровицкую дамбу. Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В Министерстве рассказали, что Козаровицкая дамба была повреждена в первые дни полномасштабного вторжения и имела оборонное значение для защиты города Киева. Сейчас она нуждается в срочном восстановлении. Стоимость работ оценили в $14 млн. В восстановлении помогут корейские компании: K-Water и KOICA.

По словам первого заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александра Краснолуцкого, восстановление Козаровицкой дамбы позволит защитить от подтопления населенные пункты на побережье реки Ирпень.

Ожидается, что восстановление дамбы станет пилотным проектом для восстановления водохозяйственной инфраструктуры Украины.

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