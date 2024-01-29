Украина обратится к Турции и бизнес-сообществам из-за бегства застройщика метро в Днепре

Днепр рассматривает международные пути решения конфликта с застройщиком метро Limak.

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Городской совет Днепра обратится в посольство Турции и международные бизнес-сообщества из-за инцидента с застройщиком метро Limak, который сбежал со строительства, оставив без работы весь персонал, технику и документы. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что польская компания ILF, которая осуществляет технический надзор за строительством, фиксирует нарушение обязательств Limak и предоставляет оценку оставленных работ.

"Уважаемые горожане, относительно ситуаций с метро и турецким подрядчиком-беглецом. Коротко и официально. После того, как еще в первые дни полномасштабного вторжения турецкий Limak сбежал со стройплощадок - забрав весь персонал, технику и документы, международная польская компания ILF, осуществляющая технический надзор за строительством подземки, зафиксировала все нарушенные ими обязательства и предоставила оценку оставленных ими работ", - рассказал мэр города.

По контракту и международному тендеру Limak имел ответственность, а также предоставлял гарантии европейским банкам. Филатов подчеркнул, что подобные проблемы с турецкими подрядчиками в Украине не новые, а нежелание найти компромисс уже давно известно Кабмину, Торгово-промышленной палате и правоохранителям. Мэр указал, что город будет подавать заявления в посольство Турции и международных бизнес-сообществ для обращения к официальным структурам и отметил необходимость решения этого вопроса в официальной плоскости. Пока город ищет альтернативные варианты для поддержки недостроенных тоннелей Limak и завершения работ в метро.

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