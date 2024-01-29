Работник ГНС Киевщины получил подозрение в получении взятки в размере 12 тысяч гривен

Работник ГНС в Киевской области за 12 тысяч гривен обещал решить «вопрос» продления срока разрешительной документации на продажу.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Работник Государственной налоговой службы в Киевской области получил подозрение в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере 12 тысяч гривен за обещание решить «вопрос» о продлении срока действия разрешительной документации на продажу продукции определенного предприятия. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Под процессуальным руководством прокуроров Киевской городской прокуратуры уже сообщено о подозрении работнику налоговой службы. 38-летний чиновник из департамента налоговой службы в Киевской области, ответственный за предоставление консультаций, незаконно обещал предпринимателю решение вопросов относительно документации за вознаграждение в 12 тысяч гривен.

Правоохранители задокументировали передачу и получение взятки, которое длилось два месяца и составило 24 тысяч гривен. Налоговику было сообщено о подозрении, а сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.