Працівник ДПС Київщини отримав підозру в отриманні хабаря в розмірі 12 тисяч гривень

Працівник ДПС у Київській області за 12 тисяч гривень обіцяв вирішити «питання» продовження терміну дозвільної документації на продаж.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Працівник Державної податкової служби у Київській області отримав підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди в розмірі 12 тисяч гривень за обіцянку вирішити «питання» стосовно продовження терміну дії дозвільної документації на продаж продукції певного підприємства. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Під процесуальним керівництвом прокурорів Київської міської прокуратури вже повідомлено про підозру працівникові податкової служби. 38-річний чиновник із департаменту податкової служби у Київській області, відповідальний за надання консультацій, незаконно обіцяв підприємцеві вирішення питань стосовно документації за винагороду в 12 тисяч гривень.

Правоохоронці задокументували передачу та отримання хабаря, яке тривало два місяці та становило 24 тисяч гривень. Податківцю було повідомлено про підозру, а зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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