Україна звернеться до Туреччини та бізнес-спільнот через втечу забудовника метро в Дніпрі

Дніпро розглядає міжнародні шляхи розв'язання конфлікту із забудовником метро Limak.

Джерело фото: 9-channel

Міська рада Дніпра звернеться до посольства Туреччини та міжнародних бізнес-спільнот через інцидент із забудовником метро Limak, який втік з будівництва, залишивши без роботи весь персонал, техніку та документи. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що польська компанія ILF, яка здійснює технічний нагляд за будівництвом, фіксує порушення зобов’язань Limak та надає оцінку залишених робіт.

«Шановні містяни, щодо ситуацій з метро і турецьким підрядником-втікачем. Коротко та офіційно. Після того, як ще в перші дні повномасштабного вторгнення турецький Limak здимів з будмайданчиків – забравши весь персонал, техніку та документи, міжнародна польська компанія ILF, що здійснює технічний нагляд за будівництвом підземки, зафіксувала всі порушені ними зобовʼязання та надала оцінку залишених ними робіт», – розповів мер міста.

За контрактом і міжнародним тендером Limak мав відповідальність, а також надавав гарантії європейським банкам. Філатов підкреслив, що подібні проблеми з турецькими підрядниками в Україні не нові, а небажання знайти компроміс вже давно відоме Кабміну, Торгово-промисловій палаті та правоохоронцям. Мер вказав, що місто буде подавати заяви до посольства Туреччини та міжнародних бізнес-спільнот для звернення до офіційних структур та наголосив на необхідності вирішення цього питання в офіційній площині. Поки місто шукає альтернативні варіанти для підтримки недобудованих тунелів Limak та завершення робіт у метро.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.