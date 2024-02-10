Кабмин принял методологию использования языков нацменьшинств в местах проживания

Речь идет об использовании языков нацменьшинств в предоставлении публичных и социальных услуг, во взаимодействии с властью, в оказании медицинской помощи и других сферах.

Источник фото: kmu.gov.ua

Правительство приняло Методологию использования языков национальных меньшинств там, где они традиционно и компактно проживают. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В соответствии с Законом Украины «О национальных меньшинствах (сообществах) Украины» Правительство приняло Методологию использования языков национальных меньшинств там, где они традиционно и компактно проживают», – сообщил Шмыгаль. – «Речь идет об использовании языков нацменьшинств в предоставлении публичных и социальных услуг, во взаимодействии с властью, в оказании медицинской помощи и других сферах. Обеспечиваем право национального меньшинства на развитие своего языка и одновременно сохраняем все преимущества украинского языка как государственного».

По словам Премьера, Украина продолжает внедрять европейские стандарты, становится ближе к ЕС и рассчитывает на скорейшее начало непосредственных переговоров относительно вступления в Европейский Союз.

Ранее стало известно, что Украина и Венгрия сформируют комиссию для решения вопросов прав нацменьшинств.

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