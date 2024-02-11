Для автобусов с 12 февраля єЧерга заработает на всех пунктах пропуска с ЕС и Молдовой

Речь идет о 29 пунктах пропуска.

В Украине расширяется услуга электронной очереди для пересечения границы автобусами на все пункты пропуска со странами ЕС и Молдовой. Речь идет о 29 пунктах пропуска. В настоящее время по такому правилу автобусы с августа 2023 года пересекают границу на 8 пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

«В настоящее время мы масштабируем єЧергу на все пункты пропуска, чтобы верифицировать выполнение автобусных маршрутов и проанализировать нагрузку на границу. После этого, на основе актуальной сети маршрутов, мы предложим каждому автобусу промежуток времени для пересечения границы – соответствующий слот. В итоге должны получить границу без очередей и поездки в соответствии с графиком движения», – заявил Вице-премьер-министр по восстановлению – Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

С 12 февраля с 12 часов дня все автобусы смогут пересекать границу по предварительной записи в системе єЧерга. В настоящее время речь идет исключительно о регистрации в системе для пересечения границы по принципу «регистрируйся и едь».

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