В Украине появился Промышленно-оборонный комитет – какова его задача

По словам Дениса Шмыгаля, также к работе комитета хотят приобщить производителей оружия, независимых экспертов и специалистов.

Источник фото: kmu.gov.ua

Правительство во время заседания 9 февраля создало Промышленно-оборонный комитет Украины. Возглавит комитет Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как сообщили в Департаменте коммуникаций Секретариата КМУ, в состав также войдут:

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности,

Министр обороны,

Первый вице-премьер-министр - Министр экономики,

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий,

Министр финансов,

Министр внутренних дел,

глава Службы безопасности Украины.

Как отметил Денис Шмыгаль, Правительство стремится наладить системную работу в вопросе усиления украинского оборонно-промышленного комплекса.

«Мы также хотим приобщить к работе комитета производителей оружия, независимых экспертов и специалистов. Наша задача – вывести украинский ОПК на новый уровень, сформировать уникальную систему поддержки производителей, дать больше стимулов, увеличить уровень взаимодействия с международными компаниями в этой области», – подчеркнул он.

Премьер-министр добавил, что Правительство также предложит приобщаться к этой работе местным органам власти: «Для нас важно больше привлекать власть на местах для поддержки обороны нашей страны».

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