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  1. В Украине

В Одесской области неизвестные подожгли железнодорожный трансформатор: движение поездов было приостановлено

20:41, 10 февраля 2024
Движение поездов было остановлено из-за повреждения двух релейных шкафов, управляющих светофорами.
В Одесской области неизвестные подожгли железнодорожный трансформатор: движение поездов было приостановлено
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В Одесской области движение поездов на перегоне Жеребково — Заплазы Подольского района было остановлено из-за повреждения неизвестными двух релейных шкафов, управляющих светофорами. Об этом сообщает место издания "Думская".

Работа сигнализации была возобновлена в жезловом (ручном) режиме, что позволило возобновить движение поездов.

Решается вопрос о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная квалификация – повреждение путей сообщения транспортных средств (ч.1 ст. 277 Уголовного кодекса Украины).

Ранее мы писали, что на Тернопольщине спасатели вытащили автомобиль, застрявший в болоте на железнодорожном пути.

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