На Одещині невідомі підпалили залізничний трансформатор: рух поїздів було призупинено

Рух поїздів було зупинено через пошкодження двох релейних шаф, що керують світлофорами.

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В Одеській області рух поїздів на перегоні Жеребкове — Заплази Подільського району було зупинено через пошкодження невідомими двох релейних шаф, що керують світлофорами. Про це повідомляє місце видання «Думська».

Роботу сигналізації відновили в жезловому (ручному) режимі, що дало змогу відновити рух поїздів.

Вирішується питання про внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня кваліфікація — пошкодження шляхів сполучення транспортних засобів (ч.1 ст. 277 Кримінального кодексу України).

Раніше ми писали, що на Тернопільщині рятувальники витягли автівку, яка застрягла в болоті на залізничній колії.

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