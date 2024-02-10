У Франції в одному з містечок заборонять користуватися смартфонами у громадських місцях

Мешканці французького містечка Сен-Порт проголосували за заборону користуватися смартфонами та іншими гаджетами у громадських місцях. Про це пише The Guardian.

Вказано, що у містечку Сен-Порт проживає менш ніж дві тисячі людей, у голосуванні взяли участь 277. З них 54% проголосували за заборону користуватися смартфонами та гаджетами у громадських місцях. Таким чином, діти та дорослі на вулицях, в парках, кафе та ресторанах не матимуть можливості використовувати телефони.

Власників магазинів, ресторанів та інших закладів закликали розклеїти зображення смартфона, перекресленого червоною смужкою та звертатися з зауваженням до людей, які порушують заборону.

Поліція не матиме методів впливу на людей, які ослухаються заборони, їх не зможуть зупинити на вулиці, або оштрафували, але мер Вінсент Поль-Петі наголошує, що ухвалення такого рішення - це скоріше заклик до громадян.

Новий муніципальний указ, про який мер міста Вінсент Поль-Петі оголосить в найближчі дні, зокрема містить заборону на використання телефонів та інших гаджетів під час прогулянки на вулиці, перед школами, в магазинах, кафе, ресторанах тощо. Це перший такий указ у Франції.

Містечко також затвердило статут для сімей щодо використання гаджетів дітьми: ніяких "екранів" вранці, перед сном і під час їжі. Якщо батьки підлітків підпишуть письмову згоду не давати дитині смартфон до 15 років, мерія зобов'язується видати дитині телефон старого зразка лише для розмов.

Також, за результатами референдуму, в місті була створена "Хартія без екранів", яка зобов'язалася запропонувати молоді альтернативні заняття. Зокрема, мер містечка пообіцяв побудувати спортивний центр і кінотеатр для дітей і підлітків, щоб вони були активно зайняті і "подалі від екранів".

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