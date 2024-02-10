Во Франции в одном из городков запретят пользоваться смартфонами в общественных местах

Дети и взрослые на улицах, в парках, кафе и ресторанах не могут использовать телефоны.

Жители французского городка Сен-Порт проголосовали за запрет использования смартфонов и других гаджетов в общественных местах. Об этом пишет The Guardian.

Указано, что в городке Сен-Порт проживает менее двух тысяч человек, в голосовании приняли участие 277. Из них 54% проголосовали за запрет пользоваться смартфонами и гаджетами в общественных местах. Таким образом, дети и взрослые на улицах, в парках, кафе и ресторанах не могут использовать телефоны.

Владельцев магазинов, ресторанов и других заведений призвали расклеить изображения смартфона, перечеркнутого красной полоской и обращаться с замечанием к людям, нарушающим запрет.

Полиция не будет иметь методов влияния на ослушающихся запрета людей, их не смогут остановить на улице, или оштрафовали, но мэр Винсент Поль-Пети отмечает, что принятие такого решения - это скорее призыв к гражданам.

Новый муниципальный указ, о котором мэр города Винсент Поль-Пети объявит в ближайшие дни, содержит запрет на использование телефонов и других гаджетов во время прогулки на улице, перед школами, в магазинах, кафе, ресторанах и т.д. Это первый подобный указ во Франции.

Поселок также утвердил устав для семей по использованию гаджетов детьми: никаких "экранов" утром, перед сном и во время еды. Если родители подростков подпишут письменное согласие не давать ребенку смартфон до 15 лет, мэрия обязуется выдать ребенку телефон старого образца только для разговоров.

По результатам референдума, в городе была создана "Хартия без экранов", которая обязалась предложить молодые альтернативные занятия. В частности, мэр города пообещал построить спортивный центр и кинотеатр для детей и подростков, чтобы они были активно заняты и "подальше от экранов".

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