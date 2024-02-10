Госслужащим напомнили о возможности профессионального обучения за границей

Срок такого обучения не может превышать 24 месяцев.

В Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы напомнили о возможности профессионального обучения государственных служащих за границей.

Как отметили в НАГС, такая возможность есть у каждого публичного служащего. Так, постановлением Кабмина от 15 сентября 2023 года № 990 «Некоторые вопросы организации профессионального обучения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления за рубежом» утвержден Порядок организации профессионального обучения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления (ДЛМС) за границей.

Документ подготовлен НАГС и Центром адаптации государственной службы к стандартам ЕС. Им определены условия организации и прохождения профессионального обучения государственных служащих и ДЛМС в учебных заведениях, учреждениях, организациях за рубежом. Срок такого обучения не может превышать 24 месяцев.

Чтобы помочь HR-подразделениям и публичным служащим, подготовлен ряд нормативно-правовых актов, а именно:

приказ НАГС от 14 ноября № 182-23 «Об утверждении Порядка заключения договора между государственным служащим/ДЛМС и направляющим государством, о направлении государственного служащего/ДЛМС на профессиональное обучение за границу и типовой формы такого договора», зарегистрированный в Минюсте 21 декабря за №2225/41281;

приказ НАГС от 14 декабря № 192-23 «Об утверждении Формы отчета о результатах профессионального обучения государственного служащего/ДЛМС за границей»;

приказ НАГС от 22 декабря № 196-23 «Об утверждении Методических рекомендаций по заполнению Формы отчета о результатах профессионального обучения государственного служащего/ДЛМС за границей».

Пошаговый алгоритм профессионального обучения за кордом очерчен в инфографике ниже:

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