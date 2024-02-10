В Киеве поймали серийную воровку: за несколько дней «обчистила» трех женщин

Злоумышленницу задержали во время совершения очередной кражи.

В Киеве задержали серийную воровку. В течение нескольких дней она обокрала троих женщин в столице. Полицейские поймали ее во время совершения очередной кражи, сообщает пресс-служба полиции.

Находясь на эскалаторе, воровка похитила из сумки переселенки из Донбасса кошелек, в котором находилось более 18 тысяч гривен.

В ходе дальнейших следственных действий полицейские установили причастность женщины к совершению еще двух краж — аналогичным образом фигурантка обокрала пассажирку метро и прохожую в Соломенском районе.

Задержанной оказалась неоднократно судимая уроженка Закарпатья, недавно приехавшая в Киев.

За совершенное ей грозит до восьми лет лишения свободы.

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