У Києві спіймали серійну крадійку: за кілька днів «обчистила» трьох жінок

Зловмисницю затримали під час вчинення чергової крадіжки.

Фото: поліція

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві затримали серійну крадійку. Протягом декількох днів вона обікрала трьох жінок в столиці. Поліцейські спіймали її під час вчинення чергової крадіжки, повідомляє пресслужба поліції.

Перебуваючи на ескалаторі, крадійка викрала з сумки переселенки з Донеччини гаманець, в якому знаходилось понад 18 тисяч гривень.

Під час подальших слідчих дій поліцейські встановили причетність жінки до вчинення ще двох крадіжок — аналогічним чином фігурантка обікрала пасажирку метро та перехожу в Солом’янському районі.

Затриманою виявилась неодноразово судима уродженка Закарпаття, яка нещодавно приїхала до Києва.

За вчинене їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

