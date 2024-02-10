Держслужбовцям нагадали про можливість професійного навчання за кордоном

Термін такого навчання не може перевищувати 24 місяців.

У Національному агентстві України з питань державної служби нагадали про можливість професійного навчання державних службовців за кордоном.

Як зазначили у НАДС, така можливість є у кожного публічного службовця. Так, постановою Кабміну від 15 вересня 2023 року № 990 «Деякі питання організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за кордоном» затверджено Порядок організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (ПОМС) за кордоном.

Документ підготовлено НАДС та Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС. Ним визначено умови організації та проходження професійного навчання державних службовців та ПОМС у закладах освіти, установах, організаціях за кордоном. Термін такого навчання не може перевищувати 24 місяців.

Аби допомогти HR-підрозділам та публічним службовцям, підготовлено ряд нормативно-правових актів, а саме:

наказ НАДС від 14 листопада № 182-23 «Про затвердження Порядку укладення договору між державним службовцем/ПОМС і органом, який направляє, про направлення державного службовця/ПОМС на професійне навчання за кордон та типової форми такого договору», зареєстрований у Мінюсті 21 грудня за № 2225/41281;

наказ НАДС від 14 грудня № 192-23 «Про затвердження Форми звіту про результати професійного навчання державного службовця/ПОМС за кордоном»;

наказ НАДС від 22 грудня № 196-23 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення Форми звіту про результати професійного навчання державного службовця/ПОМС за кордоном».

Покроковий алгоритм професійного навчання за кордом окреслений в інфографіці нижче:

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