В Україні з'явився Промислово-оборонний комітет — яке його завдання

За словами Дениса Шмигаля, також до роботи комітету хочуть долучити виробників зброї, незалежних експертів та фахівців.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Уряд під час засідання 9 лютого утворив Промислово-оборонний комітет України. Очолить комітет Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як повідомили у Департамент комунікацій Секретаріату КМУ, до складу також увійдуть:

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості,

Міністр оборони,

Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки,

Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій,

Міністр фінансів,

Міністр внутрішніх справ,

голова Служби безпеки України.

Як відзначив Денис Шмигаль, Уряд прагне налагодити системну роботу в питанні посилення українського оборонно-промислового комплексу.

«Ми також хочемо долучити до роботи комітету виробників зброї, незалежних експертів та фахівців. Наше завдання — вивести український ОПК на новий рівень, сформувати унікальну систему підтримки виробників, дати більше стимулів, збільшити рівень взаємодії з міжнародними компаніями в цій галузі», — наголосив він.

Прем’єр-міністр додав, що Уряд також запропонує долучатися до цієї роботи місцевим органам влади: «Для нас важливо більше залучати владу на місцях до підтримки оборони нашої країни».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.