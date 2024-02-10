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  1. В Україні

В Україні з'явився Промислово-оборонний комітет — яке його завдання

20:05, 10 лютого 2024
За словами Дениса Шмигаля, також до роботи комітету хочуть долучити виробників зброї, незалежних експертів та фахівців.
В Україні з'явився Промислово-оборонний комітет — яке його завдання
Джерело фото: kmu.gov.ua
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Уряд під час засідання 9 лютого утворив Промислово-оборонний комітет України. Очолить комітет Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як повідомили у Департамент комунікацій Секретаріату КМУ, до складу також увійдуть:

  • Міністр з питань стратегічних галузей промисловості,
  • Міністр оборони,
  • Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки,
  • Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій,
  • Міністр фінансів,
  • Міністр внутрішніх справ,
  • голова Служби безпеки України.

Як відзначив Денис Шмигаль, Уряд прагне налагодити системну роботу в питанні посилення українського оборонно-промислового комплексу.

«Ми також хочемо долучити до роботи комітету виробників зброї, незалежних експертів та фахівців. Наше завдання — вивести український ОПК на новий рівень, сформувати унікальну систему підтримки виробників, дати більше стимулів, збільшити рівень взаємодії з міжнародними компаніями в цій галузі», — наголосив він.

Прем’єр-міністр додав, що Уряд також запропонує долучатися до цієї роботи місцевим органам влади: «Для нас важливо більше залучати владу на місцях до підтримки оборони нашої країни».

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