В Україні з'явився Промислово-оборонний комітет — яке його завдання

Уряд під час засідання 9 лютого утворив Промислово-оборонний комітет України. Очолить комітет Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Як повідомили у Департамент комунікацій Секретаріату КМУ, до складу також увійдуть:
- Міністр з питань стратегічних галузей промисловості,
- Міністр оборони,
- Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки,
- Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій,
- Міністр фінансів,
- Міністр внутрішніх справ,
- голова Служби безпеки України.
Як відзначив Денис Шмигаль, Уряд прагне налагодити системну роботу в питанні посилення українського оборонно-промислового комплексу.
«Ми також хочемо долучити до роботи комітету виробників зброї, незалежних експертів та фахівців. Наше завдання — вивести український ОПК на новий рівень, сформувати унікальну систему підтримки виробників, дати більше стимулів, збільшити рівень взаємодії з міжнародними компаніями в цій галузі», — наголосив він.
Прем’єр-міністр додав, що Уряд також запропонує долучатися до цієї роботи місцевим органам влади: «Для нас важливо більше залучати владу на місцях до підтримки оборони нашої країни».
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