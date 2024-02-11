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  1. В Україні

Для автобусів з 12 лютого єЧерга запрацює на всіх пунктах пропуску з ЄС і Молдовою

07:20, 11 лютого 2024
Йдеться про 29 пунктів пропуску.
Для автобусів з 12 лютого єЧерга запрацює на всіх пунктах пропуску з ЄС і Молдовою
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В Україні розширюють послугу електронної черги для перетину кордону автобусами на всі пункти пропуску з країнами ЄС та Молдовою. Йдеться про 29 пунктів пропуску. Наразі за таким правилом автобуси з серпня 2023 року перетинають кордон на 8 пунктах пропуску.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

«Наразі ми масштабуємо єЧергу на всі пункти пропуску, щоб верифікувати виконання автобусних маршрутів та проаналізувати навантаження на кордон. Після цього, на основі актуальної мережі маршрутів, ми запропонуємо кожному автобусу часовий проміжок для перетину кордону – відповідний слот. У підсумку маємо отримати кордон без черг та поїздки відповідно до графіку руху», – заявив Віце-прем’єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

З 12 лютого з 12 години дня всі автобуси зможуть перетинати кордон за попереднім записом в системі єЧерга. Наразі йдеться виключно про реєстрацію в системі для перетину кордону за принципом «реєструйся та їдь».

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